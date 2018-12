Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 19. Dezember 2018

Köln (SID) - Der 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga schließt mit dem Topspiel zwischen Meister Bayern München und Champions-League-Anwärter RB Leipzig ab. Anpfiff in München ist um 20.30 Uhr. Zeitgleich kommt es zum Derby zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt, Werder Bremen empfängt die TSG Hoffenheim, der SC Freiburg bekommt es mit Tabellenschlusslicht Hannover 96 zu tun. Bereits um 18.30 Uhr empfängt Schalke 04 im Duell der Enttäuschten die ebenfalls kriselnde Elf von Bayer Leverkusen.

Bayern München will im Topspiel gegen RB Leipzig siegen © SID

Riesenslalom-Dominator Marcel Hirscher greift beim Heimrennen in Saalbach-Hinterglemm nach seinem 63. Weltcup-Sieg und damit nach dem alleinigen "österreichischen Rekord". Bislang hat er wie Annemarie Moser-Pröll 62 Erfolge auf dem Konto. Mehr weisen nur noch der Schwede Ingemar Stenmark (86) und Lindsey Vonn aus den USA (82) auf. Der erste Lauf beginnt um 10.00 Uhr. Am Start steht auch Stefan Luitz, der nach der Sauerstoff-Affäre zuletzt wieder aufsteigende Form zeigte. Fast zeitgleich geht Deutschlands-Topläuferin Viktoria Rebensburg beim Super-G in Gröden an den Start. Die erste Starterin wird um 11.30 Uhr auf die Piste geschickt.