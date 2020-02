Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 19. Februar 2020

Köln (SID) - In seinem ersten K.o.-Spiel in der Champions League steht Fußball-Bundesligist RB Leipzig vor einer hohen Hürde. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann trifft um 21.00 Uhr in London auf den letztjährigen Finalisten Tottenham Hotspur. Star der Gastgeber ist Trainer Jose Mourinho. Das Duell an der Seitenlinie birgt Zündstoff. "Ich hoffe, dass wir nicht allzu häufig an der Seitenlinie Kontakt haben, weil er auch aufbrausend sein kann", sagte Nagelsmann.

Julian Nagelsmann trifft mit Leipzig auf Tottenham © SID

Die deutschen Biathlon-Männer wollen nach dem Verfolgungs-Silber von Denise Herrmann nachziehen und in Antholz ihre erste WM-Medaille gewinnen. Auf dem Programm steht das schwere Einzelrennen über 20 km, in dem jeder Fehlschuss mit einer Strafminute belegt wird. Titelverteidiger ist Arnd Peiffer, der zuletzt in der Verfolgung Rang fünf belegt hatte. Das längste Einzelrennen startet um 14.15 Uhr.