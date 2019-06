Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 19. Juni 2019

Köln (SID) - Alba Berlin kämpft nach der knappen Niederlage zum Auftakt der Finalserie gegen Titelverteidiger Bayern München um den Ausgleich: Ab 20.30 Uhr geht es in der heimischen Arena am Ostbahnhof ins zweite Spiel der Best-of-five-Serie. Für Alba zählt nur ein Sieg, die Münchner wollen sich dagegen drei Matchbälle holen.

Alba steht nach Auftaktpleite unter Druck © SID

Jan-Lennard Struff hofft beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen auf den Einzug ins Viertelfinale. Einfach wird es nicht, der Davis-Cup-Spieler bekommt es am Mittwoch mit dem an Nummer drei gesetzten Russen Karen Chatschanow zu tun. Alexander Zverevs Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Steven Johnson steigt nun indes am Donnerstag - allerdings nur, wenn das angeschlagene Knie des Deutschen hält.