Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 20. Februar 2019

Köln (SID) - Der kriselnde Bundesligist Schalke 04 ist im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City klarer Außenseiter. Während die Königsblauen nach nur einem Sieg aus fünf Rückrundenspielen im Tabellenkeller feststecken, führt Meister Manchester mit dem Ex-Schalker Leroy Sane die Premier League an. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr. Im Parallelspiel treffen Atletico Madrid und Juventus Turin aufeinander.

Leroy Sane trifft in der CL auf Ex-Club Schalke 04 © SID

Sebastian Vettel steigt bei den Testfahrten in Barcelona zum zweiten Mal in seinen neuen Ferrari. Nach seiner Bestzeit am Montag will der Heppenheimer die nächsten schnellen Kilometer auf dem Weg zum Saisonstart am 17. März in Melbourne absolvieren. Die Testfahrten dauern noch bis einschließlich Donnerstag. Eine zweite Testphase findet vom 26. Februar bis 1. März statt.

Im österreichischen Seefeld wird am Mittwochabend um 18.00 Uhr die 52. Nordische Ski-WM eröffnet. Bis zum 3. März werden dort insgesamt 22 Goldmedaillen im Langlauf, Skispringen und in der Nordischen Kombination vergeben. Die erste Entscheidung fällt am Donnerstag in den Sprint-Finals der Skilangläufer - ohne große Medaillenchancen für die deutschen Starter.