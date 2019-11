Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 20. November 2019

Köln (SID) - Deutschland trifft angeführt von Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber zum Auftakt des Davis-Cup-Finalturniers auf Argentinien. Zudem stehen als Neulinge Dominik Koepfer sowie die French-Open-Gewinner Kevin Krawietz und Andreas Mies für das im Doppel im Team. 18 Nationen kämpfen beim erstmals als einwöchige Veranstaltung ausgetragenen Event in Madrid um den Titel. Die Deutschen starten in Gruppe C ab 11 Uhr im Sportkomplex Caja Magica ins Turnier.

Jan-Lennard Struff führt Deutschland im Davis-Cup © SID

Nach dem Sieg im Hinspiel steht Vorjahresfinalist Red Bull München in der Eishockey-Champions League vor dem Einzug ins Viertelfinale. Die erste Partie beim weißrussischen Meister Junost Minsk hatte der DEL-Tabellenführer 3:2 gewonnen. Das Rückspiel in München beginnt um 20.00 Uhr.