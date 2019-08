Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 21. August 2019

Köln (SID) - Beim Derby im Supercup gegen den Meister und Erzrivalen SG Flensburg-Handewitt absolviert Filip Jicha sein erstes Pflichtspiel als Trainer des ambitionierten Rekordchampions THW Kiel. Nach elf Jahren unter Alfred Gislason und zuletzt vier Spielzeiten ohne Meistertitel soll Ex-Profi Jicha die Zebras wieder zurück auf den Handball-Thron führen. Anwurf in Düsseldorf ist um 19.30 Uhr.

Holt Kiels Neu-Trainer Jicha den ersten Titel? © SID

Mit dem stärksten Team der letzten Jahre treten die deutschen Springreiter zur Konkurrenz bei der EM in Rotterdam an. Das Ziel ist mindestens eine Medaille, und die sollte möglichst aus Gold sein. Das Zeitspringen in der Team- und Einzelwertung beginnt um 14.00 Uhr.

Für die deutschen Hockey-Frauen geht es bei der EM in Antwerpen im abschließenden Gruppenspiel um Alles oder Nichts. Um 12.15 Uhr trifft das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger auf Irland. Ein Unentschieden würde der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes zum sicheren Einzug ins Halbfinale genügen, eine Niederlage würde voraussichtlich das Aus bedeuten.