Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 21. März 2018

Köln (SID) - Nach ihrem Olympiasieg in Pyeongchang wollen Aljona Savchenko und ihr Partner Bruno Massot auch erstmals bei einer Weltmeisterschaft ganz vorne sein. Die Chancen stehen für die beiden Oberstdorfer gut, denn sowohl die Titelverteidiger Sui Wenjing und Hang Con aus China als auch die kanadischen Olympiadritten Meagan Duhamel und Eric Radford stehen in Mailand nicht auf der Teilnehmerliste. Das Kurzprogramm der Paare beginnt um 18.30 Uhr.

WM im Eiskunstlaufen und DEL Play-off-Halbfinale © SID

Die deutschen Handballerinnen stehen in der Qualifikation für die EM Ende des Jahres in Frankreich vor einer hohen Hürden. Um 19.00 Uhr ist in Stuttgart Spitzenreiter Spanien Gegner der Mannschaft des neuen Bundestrainers Henk Groener, der das Amt Anfang Januar nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der Heim-WM von Michael Biegler übernommen hatte. Deutschland hat 3:1 Punkte auf dem Konto und würde mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.