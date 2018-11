Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 21. November 2018

Köln (SID) - Der deutsche Handball-Vizemeister Rhein-Neckar Löwen steht in der Champions League vor einem richtungweisenden Spiel. Der Pokalsieger trifft um 19.00 Uhr auf den ungarischen Rekordmeister MKB Veszprem, der in der Tabelle nach acht Spieltagen vier Siege auf dem Konto hat. Die Löwen stehen als Tabellendritter bei fünf Erfolgen, sie hatten das Hinspiel in Veszprem 29:28 gewonnen.

In London naht die Entscheidung im Kampf um die WM-Krone im Schach. In der neunten von zwölf angesetzten Partien treffen Titelverteidiger Magnus Carlsen aus Norwegen und sein Herausforderer Fabiano Caruana aufeinander. Zuletzt hatte sich der US-Amerikaner in starker Form präsentiert und den "Mozart des Schach" in arge Bedrängnis gebracht. Das Duell in der britischen Metropole beginnt wieder um 16.00 Uhr.