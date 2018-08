Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 22. August 2018

Köln (SID) - Einen Tag vor dem Start in die neue Handball-Bundesligasaison kommt es im Supercup zum Kräftemessen zwischen Meister SG Flensburg-Handewitt und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. Anwurf im ISS-Dome in Düsseldorf ist um 19.30 Uhr.

Kiel statt Kielce: Groetzki und die Löwen spielen BuLi © SID

Am dritten Tag der Leichtathletik-EM der Behindertensportler in Berlin geht es für die deutschen Athleten im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark um weiteres Edelmetall. Die EM in der Bundeshauptstadt läuft noch bis Sonntag.