Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 22. Januar 2020

Köln (SID) - Die deutschen Handballer treffen in ihrem letzten EM-Hauptrundenspiel in Wien auf Tschechien. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop kann in der österreichischen Hauptstadt Selbstvertrauen tanken, um beim Abschluss am Samstag in Stockholm den fünften Platz zu sichern. Anwurf gegen Tschechien in der Wiener Stadthalle ist um 20.30 Uhr.

Die deutschen Handballer treffen heute auf Tschechien © SID

In der zweiten Runde der Australian Open bekommt es Philipp Kohlschreiber mit dem griechischen Shootingstar Stefanos Tsitsipas zu tun. Der 36 Jahre alte Augsburger, der sich in der ersten Runde locker gegen den US-Amerikaner Marcos Giron durchgesetzt hatte, trifft im dritten Match des Tages auf den Weltranglistensechsten. Den Anfang in der Melbourne Arena macht Julia Görges, die im Kampf um die dritte Runde auf die Kroatin Petra Martic trifft.