Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 23. Oktober 2019

Köln (SID) - Borussia Dortmund und RB Leipzig stehen am 3. Spieltag der Champions League vor wegweisenden Duellen. Vizemeister Dortmund gastiert um 21.00 Uhr beim italienischen Spitzenteam Inter Mailand und könnte mit einem Erfolg bereits einen großen Schritt Richtung Achtelfinale gehen. Leipzig braucht bereits um 18.55 Uhr im Heimspiel gegen Zenit St. Petersburg einen Sieg, um die erste kleinere Krise unter Trainer Julian Nagelsmann im Keim zu ersticken.

Borussia Dortmund vor dem wegweisenden Duell in Italien © SID

Die deutschen Handballer gehen in die heiße Phase der EM-Vorbereitung. Das Team von Christian Prokop trifft gut zwei Monate vor der Europameisterschaft in einem Länderspieldoppelpack auf das internationale Spitzenteam aus Kroatien. Der erste Härtetest steigt um 19.30 Uhr in Zagreb, ehe am Sonntag das zweite Duell in Hannover steigt. Vor den Männern testet jeweils noch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gegen Kroatien.