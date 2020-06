Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 24. Juni 2020

Köln (SID) - Trainer Jürgen Klopp vom Tabellenführer FC Liverpool will den englischen Traditionsverein zurück in die Spur bringen. Das 0:0 gegen den Lokalrivalen FC Everton zum Neustart nach der Coronapause soll durch einen Sieg gegen den Tabellenneunten Crystal Palace in Vergessenheit geraten und den Weg zur fast feststehenden Meisterschaft in der Premier League endgültig ebnen. Anstoß der Partie ist um 21.15 Uhr.

Jürgen Klopp und Liverpool treffen auf Crystal Palace © SID

Der spanische Titelkampf zwischen den punktgleichen Spitzenteams Real Madrid und FC Barcelona spitzt sich weiter zu. La-Liga-Tabellenführer Madrid empfängt den RCD Mallorca um 22 Uhr im heimischen Amateurstadion Alfredo di Stefano. Real hat die Nase aufgrund des direkten Vergleichs der Dauerkontrahenten vorne.

Auch der italienische Titelkampf hat es in dieser Saison in sich. Lazio Rom kann durch einen Sieg gegen den Tabellenvierten Atalanta Bergamo auf einen Punkt an Ligaprimus Juventus Turin herankommen. Auch die AS Rom auf Rang fünf schielt noch auf die Champions League, die Römer haben zeitgleich Sampdoria Genua zu Gast (beide 21.45 Uhr). Bereits um 19.30 Uhr will Inter Mailand seinen dritten Tabellenplatz gegen Sassuolo Calcio behaupten.

Der Finaleinzug von Alba Berlin beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga (BBL) ist nur noch Formsache. Um 20.30 Uhr trifft der achtmalige Deutsche Meister im Halbfinal-Rückspiel auf die EWE Baskets Oldenburg. Das Hinspiel ging mit 92:63 deutlich an Alba.