Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 25. April 2018

Köln (SID) - Vorhang auf zum Champions-League-Hit Bayern München gegen Real Madrid: Trainer Jupp Heynckes will mit dem deutschen Meister im Hinspiel mit einem guten Ergebnis gegen den Titelverteidiger den Grundstein zum ersten Finaleinzug seit dem Triumph 2013 gegen Borussia Dortmund legen. Anstoß in der Allianz Arena ist um 20.45 Uhr, bei den Bayern droht David Alaba auszufallen.

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht der Auftakt der doppelten WM-Generalprobe an. Um 19.30 Uhr treffen Trainer Marco Sturm und seine Olympiahelden in Vojens im ersten Testspiel auf Gastgeber Dänemark. Erstmals mit von den Partie ist der frühere Stanley-Cup-Gewinner Dennis Seidenberg, der mit seinen New York Islanders die Play-offs in der NHL verpasst hatte.

Revanche in Stuttgart: Drei Tage nach ihrer Niederlage zum entscheidenden 1:3 im Fed-Cup-Halbfinale gegen die Tschechin Petra Kvitova trifft die Kielerin Angelique Kerber in der ersten Runde des WTA-Turniers in der Schwaben-Metropole erneut auf die zweimalige Wimbledonsiegerin. In der Gesamtbilanz im Duell der beiden zweimaligen Grand-Slam-Gewinnerinnen steht es 6:5 für Kvitova.