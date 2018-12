Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 26. Dezember 2018

Köln (SID) - Am 19. Spieltag der englischen Premier League will der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp seine weiße Weste behalten. Der noch ungeschlagene Tabellenführer empfängt Newcastle UnDited. Anstoß an der altehrwürdigen Anfield Road ist um 16.00 Uhr. Parallel ist Titelverteidiger und Verfolger Manchester City beim Ex-Meister Leicester City zu Gast.

Will mit Liverpool wieder siegen: Jürgen Klopp © SID

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist der zweite Weihnachtsfeiertag traditionell ein kompletter Spieltag. Spitzenreiter Adler Mannheim trifft auf Tabellenschlusslicht Schwenninger Wild Wings (17.00). Bereits um 14.00 Uhr will die zweitplatzierte Düsseldorfer EG ihre gute Form gegen die Iserlohn Roosters unterstreichen und die Adler weiter unter Druck setzen.

Für die SG Flensburg-Handewitt gibt es nur eine Devise am 19. Spieltag: Sieg. Die makellose Bilanz des deutschen Meisters soll auf 38:0 Punkte ausgebaut werden. Anwurf beim Tabellenletzten Die Eulen Ludwigsburg ist um 16.00 Uhr. Die ärgsten Konkurrenten THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen treffen am Donnerstag in Kiel aufeinander.