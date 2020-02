Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 26. Februar 2020

Köln (SID) - Im Achtelfinale der Champions League steht ein weiteres klangvolles Duell auf dem Programm. Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid empfängt um 21.00 Uhr Pep Guardiolas Manchester City. Nach der zweijährigen Europacup-Sperre durch die UEFA könnte die laufende Saison für die Citizens die vorerst letzte Chance auf den Titel in der Königsklasse sein. Parallel gastiert Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo bei Olympique Lyon.

Real Madrid trifft auf Manchester City © SID

Bei der Bahnrad-WM in Berlin kämpfen insgesamt 24 deutsche Athleten vor heimischem Publikum um die Medaillen. Die Wettbewerbe im Velodrom an der Landsberger Allee stehen auch im Zeichen der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Die ersten Titel werden ab 18.00 Uhr unter anderem im Teamsprint der Männer und Frauen vergeben.

Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt bestreitet mit dem Heimspiel gegen RK Celje sein 300. Spiel auf europäischer Bühne. Die um 19.00 Uhr beginnende Begegnung ist zugleich Abschluss der Gruppenphase, das Ticket für das Achtelfinale haben die Nordlichter bereits in der Tasche.