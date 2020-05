Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 27. Mai 2020

Köln (SID) - Nach dem Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen FC Bayern greift am Mittwoch RB Leipzig wieder in den Titelkampf ein. Um 18.30 Uhr empfängt der Verfolger Hertha BSC. Das Team von Trainer Bruno Labadia war zuletzt mit zwei Siegen erfolgreich aus der Corona-Zwangspause zurückgekehrt. Um 20.30 Uhr tritt Schalke 04 nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Augsburg bei Fortuna Düsseldorf an. Die Gastgeber wollen nach dem unglücklichen 2:2 in Köln wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Für den abstiegsbedrohten Karlsruher SC geht es am 28. Spieltag bei Hannover 96 um wichtige Punkte. Der KSC liegt derzeit auf dem Relegationsplatz, Anstoß ist um 18.30 Uhr. Zeitgleich kann der 1. FC Heidenheim mit einem Sieg beim FC St. Pauli die Aufstiegsränge erreichen.