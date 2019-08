Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 28. August 2019

Köln (SID) - Bei der Ruder-WM in Linz kämpft Europameister Oliver Zeidler im Einer um den Einzug ins Halbfinale. Der Ingolstädter, der am Sonntag in seinem ersten Lauf bereits überzeugt hatte, startet um 13.29 Uhr. Bei den Titelkämpfen geht es auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio 2020.

Oliver Zeidler ist erst seit 3 Jahren im Rudern aktiv © SID

Qualifikant Dominik Köpfer will am dritten Tag der US Open den bisher größten Erfolg seiner Karriere feiern - den Einzug in die 3. Runde. Der 25-Jährige aus Furtwangen trifft auf Lokalmatador Reilly Opelka aus den USA. Laura Siegemund spielt ebenfalls in der zweiten Runde gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin. Titelverteidiger Novak Djokovic bekommt es mit dem Argentinier Juan Ignacio Londero zu tun. Spielbeginn in Flushing Meadows ist um 17.00 Uhr MESZ.

Bei der Volleyball-EM treffen die deutschen Frauen im Kampf um den Gruppensieg am letzten Spieltag auf Weißrussland. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski hatte sich Montag durch den überraschenden 3:2-Sieg gegen Rekord-Europameister Russland bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Die Partie in Bratislava gegen die Weißrussinnen beginnt um 20.00 Uhr.