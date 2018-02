Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 28. Februar 2018

Köln (SID) - Am ersten Tag der Bahn-WM im niederländischen Apeldoorn kann die neunmalige Weltmeisterin Kristina Vogel im Teamsprint bereits die erste Medaille gewinnen. Sollte die 27-Jährige bei ihren Starts im Teamsprint, Sprint und Keirin triumphieren, würde sie die elfmalige Titelträgerin Anna Meares aus Australien überflügeln und zur erfolgreichsten Sprinterin der WM-Geschichte aufsteigen. Die Männer wollen im Teamsprint ihr enttäuschendes Abschneiden aus dem Vorjahr vergessen machen. Der WM-Titel scheint aber außer Reichweite. Bei den Frauen findet am Mittwoch ab 18.30 Uhr neben dem Teamsprint noch das Scratch-Rennen statt.

Den deutschen Eishockey-Helden bleibt wenig Zeit, ihr sensationelles Olympia-Silber zu genießen. Bereits drei Tage nach dem Finale in Pyeongchang stehen die meisten von ihnen schon wieder in der Deutschen Eishockey Liga auf dem Eis. Fahnenträger Christian Ehrhoff und Moritz Müller treten ab 19.30 Uhr mit den Kölner Haien bei den Iserlohn Roosters an. Drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde kämpfen die Haie um die Play-off-Plätze und können noch Vierter, aber auch noch Zehnter werden. Die Adler Mannheim um Kapitän Marcel Goc gastieren bei den Schwenninger Wild Wings und könnten die Play-offs sogar noch verpassen. Die Nürnberg Ice Tigers mit Patrick Reimer empfangen die Düsseldorfer EG. Die Nationalspieler von Meister Red Bull München und den Eisbären Berlin erhalten noch ein paar Tage frei.