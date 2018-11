Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 28. November 2018

Köln (SID) - Borussia Dortmund und Schalke 04 sind in der Champions League gefordert. Der BVB empfängt am 5. Spieltag der Gruppe A ab 21.00 Uhr den belgischen Meister FC Brügge, ein Unentschieden reicht dem Tabellenführer zum Einzug ins Achtelfinale. Zur selben Zeit ist Schalke in der Gruppe D beim FC Porto zu Gast, bei einem Sieg wäre die K.o.-Runde gesichert.

Das Duell um die Schachkrone geht in die Verlängerung: Nach zwölf WM-Partien, die allesamt Remis endeten, entscheidet in London zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen und Fabiano Caruana der Tiebreak, in dem die Spieler weniger Bedenkzeit erhalten.