Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 29. August 2018

Köln (SID) - Joachim Löw präsentiert in München seine Analyse des WM-Desasters in Russland. Neun Wochen nach dem peinlichen Aus wird Löw der Öffentlichkeit auch personelle Konsequenzen vorstellen. Der Bundestrainer gibt zudem den Kader für die wegweisenden Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich am 6. September und drei Tage später gegen Peru bekannt.

Joachim Löw macht die WM-Analyse öffentlich © SID

Julia Görges will bei den US Open in New York den Sprung in die dritte Runde schaffen. Die Weltranglistenneunte aus Bad Oldesloe trifft in ihrem zweiten Match auf die Russin Jekaterina Makarowa, gegen die sie in der vergangenen Woche in New Haven klar gewonnen hatte. Ferner spielen Tatjana Maria gegen Jelena Switolina aus der Ukraine und Carina Witthöft gegen die sechsmalige Turniersiegerin Serena Williams aus den USA. Spielbeginn in Big Apple ist um 17.00 Uhr.