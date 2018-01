Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 3. Januar 2018

Köln (SID) - Für Skispringer Richard Freitag aus Aue steht bei der 66. Vierschanzentournee der Auftakt zur zweiten Halbzeit an. Um 14.00 Uhr beginnt am Bergisel die Qualifikation für das dritte Wertungsspringen am Donnerstag in Innsbruck. Dort will Freitag als Zweiter der Gesamtwertung den Rückstand auf Spitzenreiter Kamil Stoch verkürzen. Der Pole hatte die ersten beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch gewonnen und strebt den zweiten Grand Slam der Geschichte nach Sven Hannawalds makellosem Triumph 2001/02 an.

Vierschanzentournee startet mit Springen in Oberstdorf © SID

Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin will ihre Erfolgsserie im alpinen Ski-Weltcup fortsetzen. Die dreimalige Weltmeisterin strebt beim Slalom in Kroatiens Hauptstadt Zagreb ihren insgesamt 38. Weltcup-Triumph an. Die 22-Jährige hat vier der bislang fünf Saisonläufe gewonnen und gilt erneut als klare Favoritin.