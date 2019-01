Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 30. Januar 2019

Köln (SID) - Der Hamburger SV will auch nach der Winterpause seinen Kurs auf den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga halten. Der Zweitliga-Herbstmeister startet um 20.30 Uhr gegen den SV Sandhausen ins neue Jahr. Mit einem Sieg würde der HSV im Aufstiegsrennen den Druck auf Verfolger 1. FC Köln erhöhen, der erst am Donnerstag bei Union Berlin gastiert.

Will die Herbstmeisterschaft bestätigen: Hannes Wolf © SID

Der Streit um den Dopingopfer-Hilfeverein (DOH) geht in die nächste Runde. Anti-Doping-Kämpfer Werner Franke steht der aktuellen Ausrichtung des DOH weiter kritisch gegenüber, um 10.30 Uhr lädt der Molekularbiologe zusammen mit der ehemaligen Leichtathletin Claudia Lepping in Berlin zu einer Pressekonferenz. Franke und dessen Mitstreiter hatten wegen der vielen Kritikpunkte den Sportausschuss des Deutschen Bundestages angeschrieben, der sich ab 14.00 Uhr in seiner Sitzung mit dem Thema befassen wird.