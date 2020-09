Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 30. September

Köln (SID) - Leere Ränge, großes Ziel: Champions-League-Gewinner Bayern München will sich im Supercup gegen Vizemeister Borussia Dortmund den fünften Titel nach dem Triumph in der Königsklasse, dem im europäischen Supercup sowie in Meisterschaft und DFB-Pokal sichern. Bei den Wettanbietern sind die Bayern Favorit, Titelverteidiger aber ist der BVB. Beide Mannschaften gehen übrigens mit der frischen Empfehlung einer Niederlage in der Bundesliga auf Titeljagd. Anpfiff der Partie ohne Zuschauer in der Münchner Allianz Arena ist um 20.30 Uhr.

Flick will den 5. Titel und Zverev in die nächste Runde © SID

Alexander Zverev will in Paris den nächsten Schritt Richtung Titel gehen. Deutschlands bester Tennisprofi steht dabei in seinem Zweitrundenmatch bei den French Open vor einer lösbaren Aufgabe. Auf der anderen Seite des Netzes steht der Franzose Pierre-Hugues Herbert, die Nummer 78 der Weltrangliste. Das einzige Duell mit dem 29-Jährigen hatte Zverev 2016, ebenfalls in Paris. In Runde eins siegte er in vier Sätzen.