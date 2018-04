Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 4. April 2018

Köln (SID) - Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League treffen die Premier-League-Konkurrenten Manchester City und FC Liverpool ab 20.45 Uhr aufeinander. Das Duell der ehemaligen Bundesliga-Trainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola verspricht eine spannende Partie. Kein Trainer zählt mehr Siege gegen von Guardiola betreute Mannschaften als der Liverpool-Manager Klopp.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet ihre Vorbereitung auf die Heim-WM in Leipzig gegen Serbien. 280 Tage vor dem Eröffnungsspiel der WM in Berlin wird das Team zum ersten Mal nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM in Kroatien in einem regulären Länderspiel wieder auf dem Parkett stehen. Start ist um 19.00 Uhr.