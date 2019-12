Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 4. Dezember 2019

Köln (SID) - Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer gibt seinen Einstand in die diesjährige Weltcupsaison. Nach seinem überstandenen Magen-Darm-Infekt startet der 32-Jährige in Östersund im Einzel über 20 km. In dieser Disziplin hatte Peiffer Mitte März an selber Stelle WM-Gold gewonnen. Los geht es in Schweden um 16.15 Uhr.

Arnd Peiffer startet in seine Weltcupsaison © SID

Die noch ungeschlagenen deutschen Handballerinnen wollen nach dem Hauptrunden-Einzug bei der WM in Japan den nächsten Favoriten stürzen. Nach dem erfolgreichen Krimi gegen Rekordolympiasieger Dänemark geht es für den Tabellenführer der Gruppe B gegen den schwach gestarteten, aber hoch eingeschätzten Welt- und Europameister Frankreich. Die vierte Partie der deutschen Mannschaft beginnt um 11.00 Uhr.