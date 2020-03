Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 4. März 2020

Köln (SID) - In zwei Bundesliga-Duellen werden im DFB-Pokal die beiden letzten freien Plätze im Halbfinale ausgespielt. Nach dem ersten Abschnitt des Viertelfinales am Dienstag empfängt ab 18.30 Uhr zunächst Bayer Leverkusen Aufsteiger Union Berlin. Anschließend treffen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt ab 20.45 Uhr aufeinander.

Leverkusen trifft im Viertelfinale auf Union Berlin © SID

Frauenfußball-Olympiasieger Deutschland steigt am Mittwoch um 17.30 Uhr zum Auftakt des Länderspiel-Jahres beim Algarve Cup in Portugal ins Turniergeschehen ein. Das Spiel gegen Schweden ist für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auch eine Gelegenheit zur Revanche für das Viertelfinal-Aus bei der WM im vergangenen Jahr in Frankreich. Dadurch hatten die DFB-Frauen die Qualifikation für die Sommerspiele in Tokio verpasst.

In Lausanne trifft sich das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zu seinem zweiten Sitzungstag, anschließend informiert IOC-Präsident Thomas Bach über die Gespräche und Beschlüsse. Weniger als fünf Monate vor dem geplanten Beginn der Sommerspiele in Tokio werden besonders die Ergebnisse der Beratungen über den weiteren Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Vorbereitungen in Japan erwartet.