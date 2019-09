Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 4. September 2019

Köln (SID) - Für die deutschen Volleyballerinnen geht es um den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft in vier Ländern. Im Hexenkessel von Lodz ist um 20.30 Uhr Gastgeber Polen der Gegner. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes ist in den bisherigen sechs Turnierspielen noch unbesiegt.

Die deutschen Frauen sind bisher noch unbesiegt © SID

Nach seinem Vier-Satz-Sieg gegen den Hamburger Alexander Zverev hat Diego Schwartzman bei den US Open eine der größtmöglichen Hürden vor sich. Der kleine Argentinier bekommt es im Viertelfinale mit keinem Geringerem als dem 18-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal aus Spanien zu tun.

Timo Boll und Co. starten als große Favoriten in die Mannschafts-EM im Tischtennis. Der Rekordeuropameister gehört zum dreiköpfigen Team, das seinen insgesamt achten Titel gewinnen will. Neben Boll stehen auch Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska an der Platte. Auch die Damen um Petrissa Solja streben ihren achten Erfolg bei einer Team-EM an. Die Männer spielen um 16.00 Uhr gegen Tschechien, die Damen um 19.00 Uhr gegen Slowenien.