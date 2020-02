Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 5. Februar 2020

Köln (SID) - Rekord-Pokalsieger Bayern München erwartet im Pokalduell die TSG Hoffenheim. Im Kampf um den Viertelfinaleinzug sind die Bayern klarer Favorit, die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Zuvor trifft Bayer Leverkusen auf Zweitligist VfB Stuttgart, und Union Berlin gastiert beim Regionalligisten SC Verl. Beide Spiele beginnen um 18.30 Uhr. Ebenfalls um 20.45 Uhr tritt Zweitligist Karlsruher SC zwei Tage nach der Entlassung von Trainer Alois Schwartz bei Regionalligist 1. FC Saarbrücken an.

Bayern München trifft im DFB-Pokal auf Hoffenheim © SID

Der THW Kiel peilt in der Champions League den direkten Einzug ins Viertelfinale an. Dafür ist ein Sieg am Abend gegen Titelverteidiger HC Vardar Skopje Pflicht. Man wolle den Gruppensieg, sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak. Das Hinspiel in Nordmazedonien hatten die Kieler mit 31:20 für sich entschieden. Spielbeginn ist um 19.00 Uhr. Nur die Sieger der Gruppen A und B lösen direkt das Ticket für die Runde der letzten Acht.