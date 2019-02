Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 6. Februar 2019

Köln (SID) - Nach dem Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft will Bayern München dem Titel im DFB-Pokal einen Schritt näher kommen. Endspielluft darf der 18-malige Pokalsieger um 20.45 Uhr schon mal im Berliner Olympiastadion schnuppern - dort muss er im Achtelfinale aber erst einmal Hertha BSC aus dem Weg räumen. In den weiteren Partien empfängt Vizemeister Schalke 04 den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf, der VfL Wolfsburg gastiert bei RB Leipzig und der FC Augsburg muss beim Zweitligisten Holstein Kiel ran.

DFB-Pokal: Bayern München trifft heute auf Hertha BSC © SID

Nach seinem überraschenden Sieg beim Super-G in Kitzbühel vor anderthalb Wochen gehört Josef Ferstl auch bei der WM in Are zum Kreis der Medaillenanwärter. So holprig die über 24-stündige Anreise des Bayern nach Schweden auch war, umso glatter soll es im Rennen ab 12.30 Uhr laufen. Die großen Favoriten auf Gold sind jedoch der Südtiroler Dominik Paris und Vincent Kriechmayr aus Österreich.