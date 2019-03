Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 6. März 2019

Köln (SID) - Für Trainer Thomas Tuchel und Paris St. Germain steht die Tür zum Viertelfinale der Champions League sperrangelweit offen. Der französische Meister geht mit einem beruhigenden 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel bei Manchester United ins Rückspiel gegen den englischen Fußball-Rekordmeister. Anstoß in der französischen Metropole ist um 21.00 Uhr. In der zweiten Partie des Abends muss zeitgleich der FC Porto eine 1:2-Niederlage bei AS Rom wettmachen.

Thomas Tuchel spielt mit Paris St. Germain gegen ManU © SID

In der Deutschen Eishockey Liga werden die beiden letzten Teilnehmer für die Meisterrunde gesucht. Zum Auftakt der sogenannten Vor-Play-offs treffen um 19.30 Uhr die Fischtown Pinguins Bremerhaven und die Nürnberg Ice Tigers sowie die Straubing Tigers und die Eisbären Berlin aufeinander. Zum Einzug in die Play-offs sind zwei Siege notwendig.