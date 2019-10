Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 9. Oktober 2019

Köln (SID) - Der Länderspiel-Klassiker gegen Argentinien wird nach den zahlreichen Absagen für Bundestrainer Joachim Löw zum Debütantenball. Neben Suat Serdar und Nadiem Amiri stehen auch die Fußballprofis Luca Waldschmidt, Niklas Stark und Robin Koch vor ihrem ersten Einsatz in der A-Nationalmannschaft. Die Länderspiel-Bilanz der DFB-Auswahl gegen Argentinien ist negativ. Gegen den zweimaligen Weltmeister stehen in 22 Duellen sieben Siege und zehn Niederlagen zu Buche. Anstoß in Dortmund ist um 20.45 Uhr.

Serdar (l.) und Waldschmidt stehen vor DFB-Debüt

In der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle werden bei der Kunstturn-WM die nächsten Medaillen vergeben. Ab 13.45 Uhr findet das Mannschafts-Finale der Männer ohne deutsche Beteiligung statt, die Gastgeber hatten die Qualifikation auf Rang zwölf beendet. Nur die besten acht Teams kämpfen um den Titel.