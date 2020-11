Die Sport-Höhepunkte am Montag, 02. November

Köln (SID) - Zum Abschluss des 6. Spieltags in der Fußball-Bundesliga empfängt die TSG Hoffenheim ab 20.30 Uhr den 1. FC Union Berlin. Die Gastgeber treten mit dem klaren 4:1-Erfolg in der Europa League bei KAA Gent im Rücken an, Union hat in dieser Saison bislang auswärts zwei Unentschieden geholt.

Bundesliga: TSG Hoffenheim trifft auf Union Berlin © SID

In Paris beginnt der vorletzte Höhepunkt der Tennissaison. Beim Hallen-Masters im Stadtteil Bercy sind auch Deutschlands Topspieler Alexander Zverev und French-Open-Champion Rafael Nadal am Start. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic und US-Open-Sieger Dominic Thiem bereiten sich bereits auf das Saisonfinale der besten acht Profis in London vor.