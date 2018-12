Die Sport-Höhepunkte am Montag, 03. Dezember 2018

Köln (SID) - Bayer Leverkusen kämpft in der Fußball-Bundesliga um den Anschluss ans Mittelfeld. Nach der enttäuschenden Leistung in der Europa League gegen Rasgrad benötigt die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich dringend drei Punkte. Die aber will auch der abstiegsgefährdete 1. FC Nürnberg im heimischen Stadion behalten. Die Franken könnten sich damit ein wenig von den direkten Abstiegsplätzen entfernen. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr.

Bayer kämpft um den Anschluss im Tabellen-Mittelfeld © SID

Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation den Gruppensieg weiter in eigener Hand. Nach der ersten Niederlage in Griechenland ist im Heimspiel gegen Estland in Ludwigsburg allerdings ein Sieg Pflicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl muss allerdings auf einige bewährte Kräfte wie Kapitän Robin Benzing verzichten. Spielbeginn ist um 20.00 Uhr.

HANDBALL: Deutschlands Handball-Frauen können den vorzeitigen Einzug in die EM-Hauptrunde perfekt machen. Das Team von Bundestrainer Henk Groener trifft nach dem überraschenden Auftakterfolg gegen Titelverteidiger Norwegen im zweiten Gruppenspiel im französischen Brest um 18.00 Uhr auf Rumänien. Bei einem Sieg stünde das Weiterkommen bereits fest.