Die Sport-Höhepunkte am Montag, 05. August 2019

Köln (SID) - Zweite Chance für den Hamburger SV auf den ersten Saisonsieg: Nach dem glücklichen Heim-Unentschieden zum Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga tritt der HSV ab 20.30 Uhr beim Absteiger 1. FC Nürnberg an. Die Franken sind mit einem Auswärtssieg in die Saison gestartet.

Hamburg will in Nürnberg den ersten Saisonsieg einfahren © SID

Die deutschen Spitzenspieler Angelique Kerber und Alexander Zverev wagen in Kanada jeweils einen Neustart. Kerber tritt in Toronto erstmals seit der Trennung von ihrem Trainer Rainer Schüttler an. Zverev setzt in Montreal auf die Unterstützung seiner Familie, nachdem Ivan Lendl in der Zusammenarbeit keine Zukunft mehr sah. Beide Turniere bilden den Auftakt zur nordamerikanischen Hartplatz-Serie, die Ende August in den US Open gipfelt.