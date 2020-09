Die Sport-Höhepunkte am Montag, 07. September 2020

Köln (SID) - Nach zwei Niederlagen in Folge müssen sich die Boston Celtics neu sortieren. Beim Stand von 2:2 kann sich das Team um den deutschen Nationalspieler Daniel Theis im Play-off-Viertelfinale der Basketball-Profiliga NBA mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Toronto Raptors zwei Matchbälle verschaffen. Geht in der Nacht zum Dienstag ab 00.30 Uhr MESZ aber auch Spiel fünf verloren, wird es ganz schwierig.

Theis und Boston wollen Spiel fünf gewinnen © SID

Nationaltorhüter Thomas Greiss startet mit seinen New York Islanders in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ins Play-off-Halbfinale. Das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen Tampa Bay Lightning beginnt in der Nacht zum Dienstag um 02.00 Uhr MESZ.