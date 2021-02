Die Sport-Höhepunkte am Montag, 08. Februar

Köln (SID) - Nach dem Anreise-Ärger wird es für Bayern München bei der Klub-WM in Ar-Rayyan/Katar ernst. Der Champions-League-Sieger trifft im Halbfinale am 19.00 Uhr auf Al Ahly aus Ägypten. Die Bayern waren verspätet in Katar angekommen, nachdem der Flieger aus Berlin wegen des Nachtflugverbots erst am Samstagmorgen starten durfte.

Bayern spielt im Halbfinale der Klub-WM gegen Al Ahly © SID

Zum Auftakt der Australian Open in Melbourne sind sechs der neun deutschen Profis im Einsatz. Alexander Zverev ist gegen Marcos Giron favorisiert. Spielbeginn beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ist um 01.00 Uhr.

Die Kombination der Frauen mit dem Slalom um 11.00 Uhr und dem Super-G um 14.30 Uhr eröffnet die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo. Die Favoritinnen auf Gold sind Federica Brignone aus Italien, Michelle Gisin aus der Schweiz und Petra Vlhova aus der Slowakei. Eine deutsche Teilnehmerin ist nicht am Start.