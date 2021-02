Die Sport-Höhepunkte am Montag, 1. Februar

Köln (SID) - Skirennläuferin Kira Weidle aus Starnberg nimmt beim zweiten Super G in Garmisch-Partenkirchen einen weiteren Anlauf, noch rechtzeitig vor der Alpin-WM in Cortina d'Ampezzo einen Schritt nach vorne zu machen. Beim ersten Super G am Samstag war Weidle nicht über Platz 23 herausgekommen. Das zweite Rennen war ursprünglich für Sonntag angesetzt, musste aber aufgrund dichten Nebels um einen Tag verschoben werden.

Weidle kam in Crans-Montana nur auf den 16. Platz © SID

Hannover 96 trifft im Montagsspiel der 2. Bundesliga am 19. Spieltag auf den VfL Osnabrück. Hannover kassierte zum Auftakt der Rückrunde ein 0:1 beim Karlsruher SC und hat nun zehn Punkte Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Ein Erfolgserlebnis gegen die Lila-Weißen ist nötig, um im Aufstiegsrennen nicht noch mehr abreißen zu lassen.