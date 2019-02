Die Sport-Höhepunkte am Montag, 11. Februar 2019

Köln (SID) - Zum Abschluss des 21. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga ist Spitzenreiter Hamburger SV gegen Dynamo Dresden gefordert. Mit einem Heimsieg könnten die Hanseaten im Aufstiegsrennen den Abstand auf den Tabellenzweiten 1. FC Köln wieder auf vier Punkte ausbauen. Anstoß in der Arena im Volkspark ist um 20.30 Uhr.

Die Elf von Hannes Wolf empfängt Dynamo Dresden © SID

Bei der WM im schwedischen Are kämpfen die Skirennläufer um die Medaillen in der Kombination. Für Deutschland ist das Duo Dominik Schwaiger und Linus Straßer am Start, als Favoriten gehen die Franzosen Alexis Pinturault und Victor Muffat-Jeandet sowie Marco Schwarz aus Österreich ins Rennen. Olympiasieger Marcel Hirscher verzichtet auf eine Teilnahme, um sich auf Riesenslalom und Slalom zu konzentrieren. Los geht es mit der Abfahrt um 11.00 Uhr, der Slalom folgt um 14.30 Uhr.