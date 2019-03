Die Sport-Höhepunkte am Montag, 11. März 2019

Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt will in der Bundesliga den Kontakt zu den Champions-League-Plätzen nicht abreißen lassen. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter könnte mit einem Sieg zum Abschluss des 25. Spieltages bei Fortuna Düsseldorf bis auf drei Punkte an Leipzig und Mönchengladbach heranrücken. Allerdings will die Fortuna nach dem 4:0 bei Schalke 04 nachlegen und sich damit womöglich aller Abstiegssorgen endgültig entledigen. Die Partie in Düsseldorf beginnt um 20.30 Uhr.

Paciencia lässt sich nach seinem Siegtreffer feiern © SID

Beim Turnier im kalifornischen Indian Wells kommt es zu zwei deutschen Duellen. Alexander Zverev trifft im Kampf um den Achtelfinaleinzug auf Jan-Lennard Struff, Julia Görges spielt gegen Mona Barthel. Zudem fordert Philipp Kohlschreiber den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber muss sich mit der Russin Natalia Wichljanzewa auseinandersetzen.