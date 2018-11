Die Sport-Höhepunkte am Montag, 12. November 2018

Köln (SID) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev startet in das ATP-Finale in London. Bei seiner zweiten Teilnahme am Abschlussturnier der besten acht Spieler der Saison trifft der Hamburger in der Guga-Kuerten-Gruppe um 15.00 Uhr auf den ehemaligen US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien. Anschließend spielen Turnierfavorit Novak Djokovic aus Serbien und der US-Aufschlagriese John Isner. Die beiden Besten der Gruppe ziehen ins Halbfinale ein.

Für Alexander Zverev beginnt heute das ATP-Finale © SID

Zu einem richtungweisenden Spiel der 2. Fußball-Bundesliga kommt es in Bochum. Dort trifft der heimische VfL um 20.30 Uhr auf Darmstadt 98. Beide Klubs rangieren mit 17 Punkten im Mittelfeld der Tabelle, der Sieger würde wieder nahe an die Spitzengruppe heranrücken.

Zum dritten Duell im Kampf um die WM-Krone kommt es in London. Nach zwei Remis wollen Titelverteidiger Magnus Carlsen aus Norwegen und sein US-Herausforderer Fabiano Caruana den ersten Sieg einfahren. Caruana beginnt die Partie mit weiß.