Die Sport-Höhepunkte am Montag, 13. Januar 2020

Köln (SID) - Die deutschen Handballer haben trotz der deutlichen 26:33-Niederlage im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Spanien den Einzug in die Hauptrunde weiter in der Hand. In der abschließenden Begegnung gegen Lettland steht das DHB-Team allerdings unter Druck, nur mit einem Sieg sind Kapitän Uwe Gensheimer und Co. aus eigener Kraft in der nächsten Runde. Die Partie in Trondheim beginnt um 18.15 Uhr.

Angelique Kerber will sich beim WTA-Turnier in Adelaide für die Australian Open in Form bringen. Nach ihrem verpatzten Jahresauftakt vor einer Woche in Brisbane trifft die frühere Weltranglistenerste in ihrem Erstrundenmatch auf Wang Qiang aus China.