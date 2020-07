Die Sport-Höhepunkte am Montag, 13. Juli 2020

Köln (SID) - Am 14. Februar schloss die UEFA Manchester City für zwei Jahre aus der Champions League aus, am Montag wird der Internationale Sportgerichtshof CAS das endgültige Urteil bekannt geben. Der englische Meister der letzten beiden Jahre hatte gegen die Entscheidung des unabhängigen Finanzkontrollgremiums Einspruch eingelegt. City war in erster Instanz wegen "schwerwiegender Verstöße" gegen das Financial Fairplay verurteilt worden.

Will mit Manchester City Champions League spielen © SID

Ab Montag startet auf dem Rasen im Steffi-Graf-Stadion das erste von zwei Showturnieren in Berlin. Der deutsche Topstar Alexander Zverev nahm seine Zusage zwar am letzten Mittwoch zurück, dennoch erwarten die 800 zugelassenen Zuschauer namhafte Duelle. Neben dem Weltranglistendritten Dominic Thiem aus Österreich schlagen auch Jan-Lennard Struff und Julia Görges auf. Zudem gibt Ex-Profi Tommy Haas ein Comeback.