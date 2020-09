Die Sport-Höhepunkte am Montag, 14. September

Köln (SID) - Am Montag greift auch Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund im DFB-Pokal ins Geschehen ein. Der BVB ist ab 20.45 Uhr beim Drittligisten MSV Duisburg klarer Favorit. Davor spielt Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld bei Rot-Weiss Essen (ab 18.30 Uhr). Zudem stehen die Partien zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV sowie den Würzburger Kickers und Hannover 96 auf dem Programm.

Die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz stehen beim FC Chelsea vor ihrem Debüt in der englischen Premier League. Die beiden starten am Montagabend ab 21.00 Uhr mit ihrem neuen Verein in die Saison. Nicht nur Werner und Havertz sind bei den Londonern neu, der Klub plant mit einer großangelegten Transferoffensive den Angriff auf die Spitzenteams. Zum Auftakt geht es für Chelsea bei Brighton & Hove Albion zur Sache.