Die Sport-Höhepunkte am Montag, 15. Januar 2018

Köln (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet in Zagreb ihr richtungsweisendes Vorrundenspiel gegen Slowenien. Nach dem überzeugenden 32:19-Auftaktsieg gegen Montenegro könnte die Auswahl von Bundestrainer Christian Prokop bereits im zweiten Vorrundenspiel vorzeitig den Einzug in die Hauptrunde perfekt machen. Das Spiel des Europameisters gegen den WM-Dritten beginnt um 18.10 Uhr.

DHB-Frauen haben noch Chancen auf das Halbfinale © SID

Vier deutsche Teilnehmer wollen bei den Australian Open am ersten Turniertag in die zweite Runde einziehen. Julia Görges eröffnet den Grand Slam in Melbourne mit der Partie gegen Sofia Kenin aus den USA. Zeitgleich spielt Mona Barthel auf einem Außenplatz gegen die Rumänin Monica Niculescu. Bei den Herren trifft Routinier Philipp Kohlschreiber auf Yoshihito Nishioka aus Japan, am frühen Morgen bekommt es Dustin Brown mit Sandplatzspezialist Joao Sousa aus Portugal zu tun.