Die Sport-Höhepunkte am Montag, 15. Juni 2020

Köln (SID) - Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge könnte Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld im Kampf um den Aufstieg gegen Dynamo Dresden einen wichtigen Sieg einfahren. Mit dann zehn Punkten Vorsprung auf den Tabellenvierten 1. FC Heidenheim, wäre ein Platz unter den ersten drei gesichert. Die abstiegsbedrohten Dresdner würden mit einem Dreier im Nachholspiel vom 28. Spieltag wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg holen. Anstoß ist um 20.30 Uhr (Sky).

Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus trifft auf seinen Ex-Klub © SID

Die im Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) bislang ungeschlagenen Teams von Alba Berlin und den MHP Riesen Ludwigsburg treffen am Montag im Topspiel der Gruppe B aufeinander (20.30). Für Mitfavorit Alba geht es am 5. Spieltag um den Sieg in der Gruppe. Zuvor könnte sich Brose Bamberg im Duell mit Rasta Vechta einen Platz in den Play-offs sichern (16.30).