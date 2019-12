Die Sport-Höhepunkte am Montag, 16. Dezember 2019

Köln (SID) - Bayern München und RB Leipzig als Gruppensieger dürfen bei der Achtelfinal-Auslosung in der Champions League nur vermeintlich auf einen dankbaren Gegner hoffen. Rekordsieger Real Madrid und dessen Stadtrivale Atletico oder auch der FC Chelsea sind am Montag ab 12 Uhr mögliche Lose. Borussia Dortmund wird auf einen Gruppensieger treffen, möglich ist damit ein Duell mit Titelverteidiger FC Liverpool mit dem ehemaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp. In der Europa League sind Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg im Topf der besten 32 Mannschaften. Im kleineren Europacup werden die Lose um 13 Uhr gezogen.

Bayern könnte Hammerlos bekommen © SID

Der VfB Stuttgart kann in der 2. Bundesliga am letzten Hinrundenspieltag den Hamburger SV überholen und auf den zweiten Tabellenplatz klettern. Voraussetzung ist ein Sieg beim abstiegsgefährdeten SV Darmstadt 98. Anpfiff im Stadion am Böllenfalltor ist um 20.30 Uhr.