Die Sport-Höhepunkte am Montag, 16. September 2019

Köln (SID) - In der 2. Fußball-Bundesliga steht eines der brisantesten Duelle der gesamten Saison auf dem Programm. Der Hamburger SV tritt zum Stadtderby beim FC St. Pauli an. Das Team von Dieter Hecking könnte sich bereits mit einem Remis die Tabellenführung vom VfB Stuttgart zurückerobern. Anstoß am Millerntor ist um 20.30 Uhr.

Der FC St. Pauli empfängt am Montag den Hamburger SV © SID

Die deutschen Volleyballer stehen bei der EM bereits unter Druck. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt benötigt der Vize-Europameister von 2017 im dritten Gruppenspiel gegen Außenseiter Österreich dringend den ersten Sieg. Bei einer weiteren Niederlage könnte das ausgegebene Medaillenziel früh in weite Ferne geraten. Die Begegnung beginnt um 17.30 Uhr.