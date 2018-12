Die Sport-Höhepunkte am Montag, 17. Dezember 2018

Köln (SID) - Im Schweizer Nyon werden ab 12.00 Uhr die K.o.-Runden der Champions und Europa League ausgelost. Bayern München und Borussia Dortmund dürfen als Gruppensieger in der Königsklasse auf vermeintlich schwächere Mannschaften hoffen. Schalke 04 erwartet wohl eine schwierigere Aufgabe. In der Europa League sind zudem noch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen im Rennen.

Der BVB hofft auf einen angenehmen Gegner © SID

Zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Köln den 1. FC Magdeburg. Nachdem sich der Hamburger SV bereits am Freitag die Herbstmeisterschaft gesichert hatte, will der FC den Anschluss an den Mit-Absteiger wahren. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr.