Die Sport-Höhepunkte am Montag, 17. Februar 2020

Köln (SID) - Der VfB Stuttgart will im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den Ausrutscher des Hamburger SV nutzen. Die Norddeutschen waren in Hannover nicht über ein 1:1 hinausgekommen, Stuttgart kann nun nach Punkten mit den Zweitplatzierten gleichziehen: Nötig ist dazu ein Sieg beim VfL Bochum, der seinerseits jeden Punkt im Abstiegskampf braucht. Los geht es im Stadion an der Castroper Straße um 20.30 Uhr.