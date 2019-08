Die Sport-Höhepunkte am Montag, 19. August 2019

Köln (SID) - Die deutsche Dressur-Equipe um die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth beginnt bei der EM ihre Medaillenjagd. Im ersten Teil des Grand Prix, der zur Teamwertung zählt, starten zwei der vier deutschen Reiter, die zweite Hälfte geht am Dienstag auf das Viereck. Bis Sonntag werden in Rotterdam die EM-Titel in der Dressur, im Springen und in der Para-Dressur vergeben.

Isabell Werth startet mit dem deutschen Team in die EM © SID

Darmstadt 98 tritt zum Abschluss des dritten Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga um 20.30 Uhr bei Aufsteiger VfL Osnabrück an. Die Gäste sind mit einem Remis und einem Sieg in die Saison gestartet, Osnabrück steht mit drei Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Nach dem höchsten Auftaktsieg ihrer EM-Geschichte treffen die deutschen Hockey-Frauen bei der Europameisterschaft in Antwerpen um 13.30 Uhr auf England. Das erste Gruppenspiel gewann das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger 13:0 gegen Weißrussland. Der Europameister sichert sich neben der Trophäe auch ein Ticket für Tokio 2020.